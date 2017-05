Maine Mendoza is our favorite fangirl!

NAKAKATUWA TALAGA SI Maine Mendoza! Isa siya sa pinaka-sikat na artista ngayon, pero hindi nito nakakalimutang mag-appreciate ng talent ng iba.

Last week ay nasa bansa ang YouTube superstar na si Lilly Singh a.k.a. iisuperwomanii para sa YouTube FanFest at para na rin i-promote ang kanyang libro na “How to be a Bawse: A Guide to Conquering Life” na mabibili na official website nito. Sa totoo lang, nakaramdam kami ng “superwoman vibes” kay Menggay nang una itong lumabas sa Eat.. Bulaga, kaya hindi na kami surprised na avid fan ito. Ang ikinagulat namin ay kung gaano ka-vocal ang other half of the AlDub tandem dahil aminin na natin – hindi lahat ng artista ay vocal na fumaney, huh!

Just a few weeks ago ay nag-blog din si Maine tungkol sa pagiging mag-dyowa ng international singers na sina Selena Gomez at The Weekend. Affected much si ategurl na kahit super busy sa kanyang mga showbiz commitments ay nagawa pa rin mag-blog!

Dahil sa dami siguro ng kanyang raket ay hindi na nakadalo sa YouTube FanFest si Maine. Nag-tweet na lamang ito na wish niyang makilala at mapanood si Lilly Singh. May nakapagsabi siguro sa Canadian vlogger na sikat sa Pilipinas si Maine kaya ni-retweet nito ang Kapuso Princess at sinabi rin niya na wish din niyang makilala siya. Hindi napigilan ng mga Pinoy followers ng dalawa na kiligin at i-wish na sana’y magkaroon sila ng collaboration in the future.



In fairness, Maine Mendoza does have what it takes to be a major YouTube star! It will be a good outlet for her na magawa niya kung anuman ang gusto niyang gawin na walang makikielam sa kanya dahil sa totoo lang, medyo nabobore na kami sa mga projects na binibigay sa kanya. We know she can do more!

By Parazzi Kween