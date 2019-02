MAHUSAY SI DIREK JOROSS: Cholo Barretto at Chienna Filomeno, game sa green jokes sa ‘Allergy in Love’

Cholo Barretto and Chienna Filomeno

NAMIMISS NIYO ba ang mga pelikulang may pagka-greenminded na ginawa para sa kalalakihan? Tila nakahanap na ng director/writer ang ganitong genre sa katauhan ng aktor na si Joross Gamboa.



Yes, isa na ngang certified filmmaker ang award-winning actor at ang una niyang proyekto ay ang iWant Originals Digital Film na ‘Allergy in Love‘ na pinagbibidahan nina Cholo Barretto at Chienna Filomeno.



Ang pelikula ay tungkol kay Johnson Tayuna na isang motivational author/speaker na allergic sa sexual arousal. In short, bawal tamaan ng libog ang lalaki dahil nagkakaroon ito ng allergic attacks na maaari niyang ikamatay.







Chienna Filomena and Cholo Barretto





Nagbago ang lahat ng makilala niya si Amaya Giver (Chienna Filomeno) na isang cosplayer at faney ni Johnson na gustong patunayan na hindi perfect ang lalaking hinahangaan ng lahat. Dahil sa pagmamahal nila sa isa’t isa ay magtutulungan sila para makamit ang inaasam na ligaya.



Laughtrip ang pelikula at para ito sa mature audiences only. May mga cameo si Joross pati na rin sina Ketchup Eusebio (na maraming ginampanang roles) at Carlo Aquino (bilang trabahador). Kung naghahanap kayo ng pampatanggal ng stress at trip niyo na man ang mga naughty content, Allergy in Love is for you!



Sa tingin namin ay magwowork din ang pelikula for mainstream viewing. Siguro ay mas mabuti kung i-promote ito ng maigi dahil ito ay magandang panimula sa 2019!



Joross, inaabangan na namin ang susunod mong obra. Congrats, direk!