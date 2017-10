MAGKAHIWALAY MAN NG RAKET: Barbie Forteza at Ken Chan, pinagtatagpo pa rin!

KAKAIBANG MEETING na nagkagulatan ang nangyaring tagpuan kaninang umaga (Friday, October 20) nina Ken Chan at Barbie Forteza na was really “meant to be” tulad ng last serye nila sa GMA Kapuso Network.

Nasorpresa ang dalawa sa pagkikita nila sa departure area sa NAIA before their respective flights kung saan si Barbie was on her way to Bacolod City para sa promotion ng pelikula nila ni Ken na “This Time I’ll Be Sweeter” sa direksyon ni Joel Lamangan na isinagawa kanina hapon sa isang malaking mall, while ang binata ay papunta naman ng Singapore para sa Kapuso Octoberfeast with other GMA Artists like Dave Bornea, ang komedyanteng si Tetay at Glaiza de Castro na magaganap this Sunday (October 22) sa Nexus Auditorium.

Nang magtagpo, all smiles ang dalawa sa isa’t isa at nagyakapan.

Sayang nga lang at hindi nasamahan ni Ken si Barbie sa City of Smiles na nagse-celebrate ng kanilang Masskara Festival dahil previous commitment na ng binata ang Singapore event na ito ng home studio niya.

Originally ay Nov. 1 ang showing ng This Time I’ll Be Sweeter na moved for a Nov. 8 showing.

Sa media launch ng pelikula recently, nabanggit ni Ken na babawi siya at nangako na hindi na niya iiwanan si Barbie mag-isa sa promotion ng pelikula nilang dalawa.

Sa obrang siksik sa kilig ni Direk Joel ay makakasama nina KenBie sina Kim Rodriguez, Akihiro Blanco, Yayo Aguila at Ara Mina.

Reyted K

By RK Villacorta