LUMA-LABLAYP NA: Glaiza de Castro, ipinakilala na ang non-showbiz boyfriend!

Glaiza de Castro with David Rainey

MATAGAL-TAGAL nang pinagdududahan ang sekswalidad ng Kapuso actress na si Glaiza de Castro. Nag-umpisa ang lahat nang buong tapang niya tinanggap ang pagganap bilang isang lipstick lesbian na nainlab sa kapwa babae (Rhian Ramos) via the series ‘The Rich Man’s Daughter‘. Sa katunayan, dahil sa programa ay marami ang humopia na sana’y isang real-life lesbian si Glaiza.



Si Benjamin Alves pa ata ang pinakahuling lalaking na-link kay Glaiza. Out of the blue ay nagpost ang magaling na aktres ng picture sa kanyang Instagram account with a foreign guy na nakumpirma through the comments section na ito na nga ang ‘the one’ niya.



Yes, isang foreigner ang matagumpay na nagpaibig sa Contessa! Ang pangalan niya ay David Rainey.



Glaiza de Castro and David Rainey



Napag-alaman namin na isang surfing instructor ito mula sa Northern Ireland. Diumano’y early last year daw nagkakilala ang dalawa at from time to time ay may sightings ang dalawa na low-key lamang.



Well, sa wakas ay lumalablayp na rin si Glaiza! Deserve niya ‘yan!