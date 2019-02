Luis Manzano, nag-iipon pa para sa kasal nila ni Jessy Mendiola

SA INTERBYU namin kay Luis Manzano sa set visit ng World of Dance kung saan siya ang host together with Pia Wurtzbach ay nagbigay siya ng paliwanag kung bakit nade-delay ang plano nilang pagpapakasal ni Jessy Mendiola.

Very vocal din si Luis noon na gusto na rin niyang magka-baby dahil kinukulit na siya ng inang si Cong. Vilma Santos.

Ngayon taon ba ay matutuloy na ang pag-iisang dibdib nila ng kasintahan?

“There’s so many things to do on my part, on her part. Pero ako, sinabi ko nga sa inyo, this family, I’ve been wanting it. Gusto ko na, hindi na ako bumabata.

“Nakikita niya (Jessy) ako pag may baby akong kasama. So gusto ko na rin. I’m not saying na ayoko, na hindi ako ready. And si mommy nangungulit na rin. Kaya lang, paminsan-minsan, you have to be a realist sa mga bagay-bagay, katwiran ni Luis.

Kailangan din daw niyang mag-ipon pa bago magpakasal at bumuo ng sariling pamilya.

Aniya, “Yes, nag-iipon pa talaga ako. Kasi madaling magpakasal, pero pag nalatag mo na at magpapamilya na kayo, especially ngayon, dapat realistic ka.

“I’m not saying no, I’m not saying I’m not sure, but it’s more of, nilalatag ko pa ang future namin,” pahayag pa niya

Bukod sa pagho-host ng World of Dance na napapanood tuwing Sabado at Linggo ng gabi ay host din si Luis ng Minute To Win It: Last Man Standing na napapanood naman Lunes hanggang Biyernes at ng ASAP Natin ‘To tuwing Linggo naman ng tanghali.

La Boka

by Leo Bukas