Luis Manzano, hindi nakikialam sa trabaho ni Jessy Mendiola

AMINADO si Luis Manzano na napapag-usapan na nila ng kasintahang si Jessy Mendiola ang tungkol sa pagpapakasal.

Sa interbyu namin sa I Can See Your Voice host, wala raw namang magbabago if ever na makasal na sila. Papayagan pa rin daw niya itong mag-artista.

Aniya, “Kung gusto niya. Walang problema do’n.

“I will have my own life, she will have her own life, we will have a life as a couple. Up to now naman ganun, kaya hindi ako nakikialam sa trabaho niya.”

Dagdag pa ng actor/TV host, “Buhay mo yan. Buhay ko ‘to. At the same time, bibigyan mo rin ako ng space ko. Yon lang naman yon, eh. May buhay ako, may buhay ka. May buhay tayong dalawa as a couple.”

Unfair din daw kong pagbabawalan niya si Jessy sa gusto nitong gawin porke kasal na sila.

“Napaka-unfair no’n pag ka kinlaim (claim) ko yung buhay mo at kinlaim mo yung buhay ko, hindi,” pahayag pa niya.

Regarding his new mystery music game show na I Can See Your Voice, masaya si Luis na tinutukan agad ito ng mga tao. Enjoy din ang televiewers na makihula kasabay ng kanilang celebrity guest.

Napapanood ang I Can See Your Voice tuwing Sabado at Linggo ng Gabi sa ABS-CBN.

La Boka

by Leo Bukas