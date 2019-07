Luis Manzano at Jessy Mendiola. labing-labing to the max!

HINDI KO namalayan na three years na pala ang relasyon ng magsing-irog na sina Luis Manzano at Jessy Mendiola.

Itong pagpasok ng Hulyo ay anniversary nina Luis at Jessy na sa kabila ng mga atake ng mga miron at nakikisawsaw sa relasyon nila (lalo na sa social media,) matapang nila naitawid sa kaliwa’t kanan na mapanira sa relasyon nila.

Lalo na sa kaso ni Jessy na tila may hate campaign ang mga bashers niya na alam mo may intension na buwagin silang dalawa ni Luis na for us is very unfair.

Paalala lang, mga miron lang tayo (lalo na ang mga tambay sa social media) na sa lovelife ng dalawa na sa kasal na lang ang hinihintay para maging pormal ito gayong wala naman kumokontra mula sa mga parents ni Luis sa dalaga at okey na okey kay Congresswoman Vilma Santos at aktor na si Edu Manzano ang dalaga para sa anak nila, kasal na lang ang hinihintay sa dalawa.

Para sa kanilang anniversary ay may mensahe ni Jessy sa boyfie: “I know in my heart you are the one for me. Who would’ve thought? Happy anniversary my love. I love you with all that I am.”

Na happy naman si Luis na sinagot ang mensahe ng love niya ng: “I love you.”

Reyted K

By RK Villacorta