Luis Manzano: ‘Akala n’yo lang mayaman ako.’

IN-DEMAND na product endorser si Luis Manzano. Napanood din siya bilang host ng Minute To Win It weekdays sa ABS-CBN. At tuwing Sabado at Linggo naman ay host ng World of Dance Philippines at ASAP Natin ‘To.

Bukod sa pagiging busy na TV host at endorser ay may mga inaasikaso din siyang ilang businesses.

Gaano ba siya kayaman ngayon?

“Akala n’yo lang mayaman ako… akala n’yo lang,” natatawa niyang reaksyon.

Dagdag pa niya, “I’m very blessed, pero sabi ko nga, if people understand the industry, I’m not saying na I’m not well compensated (as TV host), pero iba ang bayad sa isang leading man kumpara sa TV host sa maniwala kayo o hindi.

“Hindi ako yung iniisip n’yo na parang… di ba, yung sobrang yaman.”

Mas malaki pa rin daw ang TF ng artista kesa sa TV host.

“We have this notion kasi na pag host ka, eh, sa yo yung (malaking TF). Iba talaga ang TF ng the hottest leading man na kinakikiligan sa isang simpleng host.

“I’m just saying na baka we have this notion kasi na… kasi for example, naririnig ko kung magkano yung TF niyan, pero sa inyo yan, ito yung sa akin,” katwiran pa niya.

Aminado rin ang magaling na TV host na dahil sa pera kaya nade-delay pa ang plano nilang pagpapakasal ni Jessy Mendiola.

“Yon ang number one actually, nag-iipon pa talaga ako. Kasi di ba, madaling magpakasal, sobrang dali pero pag nilatag mo na at may pamilya na kayo especially ngayon na mahirap ang buhay, medyo nakakatakot.

“Okey fine, maganda ang buhay natin ng mga ilang taon, pero paano kung may mangyari, di ba? I want to be able to provide a life na I believe I and my family would deserve,” saad pa niya.