Lucy Torres-Gomez, kinilala bilang isa sa sexiest politician sa buong mundo

Kahit saan mo man tingnan, sexy naman talaga si Leyte 4th District Representative Lucy Torres-Gomez.

Sa isang international online site na Gabdig.com, kabilang si Rep Lucy sa walo sa mga seksing politicians sa mundo na ang pito sa mga kasama niya ay mostly from Europe.

Una sa listahan ay si Alina Kabaeva from Russia. Isang gymnast Olympic Gold Medalist si Aalina na after ng kanyang buhay as a gymnast, naging member ng Member of Public Chamber of Russia in 2005 and served for 7 years.

2nd si Yulia Tymoshenko ng Ukraine. Siya ang kauna-unahang Prime Minister ng kanyang bansa. Dalawang taon siyang naglingkod bilang PM ng Ukraine.

3rd si Rep. Lucy Torres-Gomes. Si Lucy ay dating model, artista, at host. Asawa siya ng actor na si Richard Gomez.

Pang-apat ay si Yuri Fujikawa ng Japan. Si Yuri ay member ng Japan’s Conservative Party. Nasira ang political career ni Yuri nang mahuli siya on-camera na lumalabas sa isang hotel kasama ang isang married politician mula sa Democratic Party.

Panglima si Vanja Hadzovic ng Serbia. 27 years old si Vanja na ang super sexy pictorial niya sa isang local tabloid sa Serbia na “Blic” ay naging dahilan para maging adviser ng Ministry of Foreign Affairs ng kanyang bansa.

Pang-anim ay si Maria Carfagna ng Italy. First placer siya say ng men’s magazine na Maxim’s World Hottest Politician. Nag-pose na rin siya nang nude sa naturang magazine.

Nasa listahan na pampito si Julia Bonk ng Germany. Siya ang pinakabata na member ng Parliament of Germany.

Pang-walo ay si Anna Maria Galojan ng basing Estonia. Bahagi si Anna ng Estonia Reform Pary and na-feature na rin sa cover ng Estonia Playboy magazine noong 2009.

By RK VillaCorta