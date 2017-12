LOYAL KAY MISIS: Direk Paul Soriano, hindi apektado sa patuloy na paglilink sa kanila ni Erich Gonzales

NOONG NAGSO-SHOOTING si Direk Paul Soriano sa isla ng Siargao sa lalawigan ng Surigao ay pumutok ang balita tungkol sa “relasyon ” nila diumano ng artista niya na si Erich Gonzales.

Super sexy kasi ni Erich sa mga pictorials na ginamit ng mga intrigera para matsismis si Direk Paul at Erich.

Sa halos dalawang linggong pananatili ni Direk Paul sa isla kasama ng mga artista niya bukod kay Erich; si Jasmine Curtis-Smith at Jericho Rosales reason na umabot sa Manila ang tsika.

Natawa lang si Direk Paul sa tsismis. Bago pa nakarating ang balita tungkol sa “relasyon” niya with Erich, naiparating na niya sa misis na si Toni Gonzaga ang tungkol dito.

Dahil mahal nila at may tiwala sila ng misis niya sa relasyon nila, hindi daw dali-dali mabatikan ang relasyon nilang mag-asawa.

Hindi lang si Erich ang natsimis kay Direk Paul. Maging si Maja Salvador ay naging biktima rin na sinasabing “illicit affair” ni Direk sa aktres nang gawin nila ni Maja ang pelikulang “Thelma”.

Sa kabila ng mga kaliwa’t kanang tsismis tungkol sa “extra-curricular activities” ni Direk Paul ay buo ang tiwala ng misis niya sa kanya.

Sa isang panayam recently, pahayag ni Direk Paul na “It’s never been broken,” na tinutukoy ay ang loyalty niya sa kanyang misis. It is there, even the way I feel about Toni is very secure, and the trust is there.

“We know each other well enough to feel anything out. If there is anything we try to do a lot is we communicate? We talk, we text and all that. We try to talk like, when Seve is sleeping. We try to talk.

Sabi pa ni Direk tungkol sa relasyon nila ng misis niya: “Celestine (Toni) is more of the quiet type, but I know when something’s wrong. I know when something’s bothering her, so I just have to say, ‘What’s up?’ And then, she’ll tell me, “kuwento pa ni Direk during the media launch ng pelikula niyang “Siargao” na produced ng Ten17 Productions na pinamumununo niya.

Sa pelikula, Erich plays a vlogger na dumayo sa Siargao in search for peace and calmness sa buhay niya, while Jasmine is a local island girl at si Jericho naman ay isang surfer enjoying the island lifestyle.

Reyted K

By RK Villacorta