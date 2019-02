Lovi Poe, nang-aapi ng asawa sa bagong pelikula?

Allen Dizon and Lovi Poe

HANGGANG NGAYON ay bakasyon mode pa rin ang sexy actress na si Lovi Poe. Talagang tinotodo na ng dalaga ang pagliliwaliw dahil for sure ay puro work na naman ang aatupagin niya sa kanyang pagbalik sa bansa.



Ang isa sa mga proyekto na nakatakda nang ipalabas soon ay ang pelikulang ‘Latay‘ under the direction of Ralston Jover. Si Allen Dizon ang asawa niya sa pelikula at alam niyo ba kung bakit ‘latay’ ang title ng pelikula? Well, si Lovi lang naman ang nananakit ng asawa rito!

Sa mga past TV projects at movies niya ay palaging siya ang dehado. This time, si Lovi naman ang nananakit.



Naging vocal ang aktres na excited siya sa paggawa muli ng isang indie film. Sa kanyang previous interviews ay sinabi nito na ibang-iba ito sa mga roles na nagawa niya.



Curious kami na makita kung paano aapihin ng napakaseksing dalaga ang older man na mas malaki ang built. Kakaibang tambalan ito, which is not a bad thing, huh?!