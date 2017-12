Loveteam nina Jameson Blake at Jane Oineza, hindi mapanira sa totoong karelasyon ng dalaga

SA TOTOO LANG, hindi ko alam na malakas pala ang bagong tambalan nina Jane Oineza at Jameson Blake.

Noong contract signing ng mga casts ng nag-iisang horror-suspense MMFF 2017 entry na Haunted Forest ng Regal Films, kung saan kasama rin nina Jane at Jameson sina Maris Racal at Jon Lucas, wala pa sa hinagap ng dalawa na magkakaroon pala sila ng fanbase o following.

Sa katunayan, kung sina Liza Soberano at Enrique Gil, ang tawag sa kanila ay LizQuen, JaneSon naman ang tawag sa loveteam nina Jane at Jameson.

Noong contract signing, ngingiti-ngiti lang si Jameson noong kinakantiyawan siya ng press na kung okey ba na si Jane ang bagong niyang ka-loveteam lalo pa’t ‘yong mga nauna at dati ay iniwanan nila sa ere ang dalaga. “It’s okey po,” maikling reply ni Jameson sa amin.

Hindi na masyado nag-elaborate si Jameson lalo pa’t wala pa naman kaganapan na masasabing na nagpapatibay sa “bagong friendship” nilang dalawa.

Nagsimula ang shooting ng pelikula. Naging regular ang kanilang pagsasama sa shooting at lalo pa ngayon na may mga promo activities para sa pelikula na halos 3 to 4 times on weekends silang magkasama kapag may mall shows sila for the film. Hindi maiiwasan na mas marami na ang mga magagandang kuwento ang binata sa sinasabing “special friendship” nilang dalawa.

Aminado si James na may boyfriend si Jane na dating kasama niya sa PBB Teens, pero ang pakikipagkaibigan nina Jane at Jameson ay hindi naman mapanira sa relasyon ni Jane sa kanyang real life boyfie.

Ang mga fans naman marahil ng dalawa ay hindi ganun kababaw para porke’t ang screen partnership ng dalawa ay hindi pwede itawid sa totoohan ay super react sila at sisirain yong isa na wala naman rason ang dahilan.

Reyted K

By RK Villacorta