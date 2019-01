Louise delos Reyes, mas mapangahas na sa pelikula nila ni Xian Lim

KUNG TAMA ang alaala ko, sina Louise delos Reyes at Alden Richards ang unang magka-loveteam na sinuportahan naman ng madami nilang fans.

Sa afternoon serye na Alakdana nagkasama ang dalawa at si Alden ay nainlove sa isang half-human at half-scorpio na karakter ni Louise.

Hindi pa hot nun si Alden. Kung tama ako, first big break ng binata ang serye na naglunsad ng television career niya.

Kung nagtuloy-tuloy siguro ang loveteam nina Louise at Alden, sa pagtitiyaga nila ay may nararating ang loveteam nila at hindi isinilang ang AlDub nina Alden at Maine Mendoza.

“I’m happy for him sa na-reach niya sa career niya ngayon. Alam ko kung gaano siya ka-hardworking na tao. Maykanya-kanya kaming path sa buhay at career kaya nag-iba,” kuwento niya sa presscon ng bagong pelikula ni Louise na Hanggang Kailan ni Direk Bona Fajardo na showing na come February 6 na makakasabay ng pelikulang Elise nina Enchong at Janine.

First solo movie ni Louise ang pelikula with Xian Lim na for the first time ay siya ang lead.

Originally, si Shy Carlos ang dapat na leading lady ni Xian pero last minute ay siya ang ipinalit.

Para kay Louise, hindi isyu sa kanya kung 2nd choice lang siya for the role as Kath na nag-shooting pa sila sa Saga, Japan.

Sa movie, mayroong delicate and passionate love scene sila ni Xian ayon sa dalaga: “I gave my 100% sa love scene. Bahala na si Direk Bona sa akin when we did it. Hindi na ako nagtanong pa. I trust him,” kuwento pa ni Louise.

Reyted K

By RK Villacorta