Lotlot de Leon, marami pang dapat patunayan para mapantayan ang inang si Nora Aunor

SA kabila ng nakuhang international acting award, aminado si Lotlot de Leon na marami pa rin siyang dapat patunayan para mapantayan ang inang si Nora Aunor.

Pinarangalan si Lotlot para sa Special Acting Citation sa pelikulang “1st Sem” na nanalo ring Best Debut Feature para sa mga direktor nitong sina Dexter Hemedez at Allan Ibañez sa All Lights India International Film Festival.

Invited din ang “1st Sem” sa film festival sa Texas na magaganap simula April 21-30 sa Flagship AMC Studio 30 Theaters sa Southwest Houston, Texas sa Amerika.

Sa isang panayam kay Lotlot, tinanong ang actress kung makale-level na ba niya ang kanyang ina, ang nag-iisang superstar na si Nora pagdating sa acting awards.

“Ay, no! Marami pa po, marami pa po akong kailangang patunayan,” aniya.

Kumusta naman ang relasyon nila ng kanyang mommy? Nagkikita ba sila sa ngayon?

“Hindi masyado, minsan nagtatawagan. Kasi medyo busy rin po tayo sa work, ganu’n din po si Mommy,” sey pa niya.

Sa ngayon, focus sa trabaho ang aktres sa taping ng teleserye niya sa GMA Network na “Destined To Be Yours”. ‘Pag wala naman daw siyang work sa showbiz, hands on daw siya kasama ang kanyang mga anak especially si Janine Gutierrez, sa kanyang restaurant na The South Grill na matatagpuan sa Parañaque City.