THE LOLAS VS ZOMBIES: SUSUPORTAHAN NG ALDUB?

DAPAT NOON PA raw nila ginawa ang pelikulang Trip Ubusan: The Lolas vs Zombies na pinagbibidahan ng mga Eat Bulaga Lolas namely Lola Tidora (Paolo Ballesteros), Lola Tinidora (Jose Manalo) and Lola Nidora (Wally Bayola).

“Right timing talaga,” kuwento sa amin ng Film and Television Head ng APT Entertainment na si Camille Gamboa-Montano nang makausap naming siya last night sa grand presscon ng first movie ng mga Lolas.

I told Camille na hindi ko fan ng mga Lolas. Hindi rin ako nakakapanood ng EB Kalye Serye kung saan sa segment na ito nagsimula ang “Lolas” character ng tatlo.

“Dapat manood ka. Iba ito. Ibang-iba sa Kalye Serye nila sa TV,” pagmamalaki pa ni Camille sa amin.

Ang Lolas characters nila as Lola Tidora, Lola Tinidora and Lola Nidora ay peg lang pero ibang-iba sa ginagawa nila sa TV.

“Sa TV, andun yong wisdom ng mga Lolas,” kuwento ni Jose Manalo. Pero iba ang kabuunan ng pelikula .”Masaya ito. Imagine, kalaban ng mga Lolas ang mga Zombies,” kuwento ni Lola Tidora sa press last night.

Kung sa telebisyon ay aliw na aliw ang televiewers sa mga characters ng tatlo, iba raw ang atake ng a bit of horror-adventure at syempre ang comedy scenes ng tatlo.

Makakasama nina Paolo, Wally at Jose sa pelikula na dinirek ni Mark Reyes sina Angelika dela Cruz at Ryzza Mae Dizon at showing na this coming Wednesday, November 22 sa mga sinehan nationwide.

Is it true na may special participation ang AlDub (Alden Richards at Maine Mendoza) sa pelikula kung saan malaki din ang suporta ng tatlo sa loveteam ng dalawa?

Reyted K

By RK Villacorta