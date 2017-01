LJ Reyes, dinepensahan ang kawalan ng oras ni Paulo Avelino sa kanilang anak

Akala ko ay okey na sina LJ Reyes at ang dating boyfriend niyang si Paulo Avelino sa usapin tungkol sa anak nilang si Aki.

Dati kasi, may issue si LJ sa aktor diumano’y naging isang pabayang ama sa anak nila. Kulang sa suportang pinansiyal at sa pagiging pabaya ng aktor na hindi umaalala habang lumalaki ang anak.

Fast forward. Sa presscon ng bagong afternoon serye ng Kapuso Network na “Pinulot Ka Lang Sa Lupa” na magsisimula na sa darating na Lunes, January 30, naging topic ang tungkol sa relasyon nila ni Paulo bilang mag-ex at ama sa anak nila.

Kumakalat kasi ang usapan na sa school events ng bata kung saan mas kailangan ang presence ni Paulo, hindi umano nito nagagampanan ang role niya bilang ama ni Aki. Mas madalas pa na present ang current boyfie ni LJ na si Paolo Contis sa mga kaganapan sa school ng anak.

Para iwas-intriga at lumaki muli ang sunog, dumepensa agad si LJ.

“Busy kasi siya kaya wala siyang time siguro,” paliwanag ng TV actress.

Madalas na magtanong si Aki tungkol sa kanyang ama.

“Nasa age na kasi siya na hinahanap-hanap niya ang daddy niya. Napanonood kasi niya sa TV si Paulo. Nagtataka lang siya kung bakit hindi niya ito nakikita nang madalas,” kuwento ni LJ.

Ipinapaliwanag na lang ni LJ sa anak ang trabaho ng ama. Busy ito.

Nagpapasalamat na lang ang aktres at present palagi ang boyfriend na si Paolo na always nakasuporta sa kanya. Sa kasalukuyan, happy si LJ sa relasyon nila ng boyfie. Pero kung usaping kasal, wala pa ito sa plano ito ng dalawa.

Sabi ng ng aktres, “Marami pa kaming kailangang ayusin. Siguro kapag okey na ang lahat at kung kami pa at may maisasagot na ako kung kailan,” natatawang paliwanag ni LJ.

Sa bagong Afternoon Prime ng GMA, makasasama niya ang lovebirds na sina Benjamin Alves at Julie Anne San Jose.

LJ plays kontrabida kay Julie Anne. Kung napanood ninyo ang full trailer ng “Pinulot Ka Lang sa Lupa”, maloloka ka sa sampalan scene ng dalawa at malamang na nagulat sila (LJ and Julie Ann) sa ginawa nilang eksena para mas maging makatotohanan.

Reyted K

By RK VillaCorta