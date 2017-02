LizQuen, tsinugi ni Kris Aquino sa MMFF movie dahil sa iskandalo ni Enrique Gil?

MAY MALAKING na namang pagbabago sa entry movie ni Kris Aquino sa Metro Manila Film Festival under Star Cinema. Sa post kasi ni Tetay sa kanyang Instagram last Thursday ng larawan nila ni Direk Antoinette Jadaone na siyang magdidirek ng movie, sinabi ni Kris na makasasama na sa movie sina Kim Chiu at Xian Lim at ang anak na si Bimby. She also revealed na iba na rin ang title ng movie. From Pamilyang Love, Love, Love, ang bagong title ay All You Need Is Pag-ibig.

Nag-suggest daw ang creative assistant at kanilang director and even Malou Santos na makinig siya sa mga taong nakapaligid at nagmamalasakit sa kanilang movie kaya pumayag na ring palitan ang title ng kanilang entry movie sa MMFF.

Ang nakapagtataka lang ay hindi binanggit ni Tetay sa kanyang post ang co-star niyang si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Hindi na rin ba kasama si Bistek sa movie? Samantalang last week lang ay kinumpirma ni Kris na si Bistek pa rin ang kanyang leading man sa movie pero tila nabago na naman this week.

Sa comment section ng post ni Kris ay maraming nag-react na fans nina Liza Soberano and Enrique Gil dahil nagulat sila na hindi na pala LizQuen ang kasama sa movie kundi KimXi na. Natural na ikinalungkot ito ng mga tagahanga nina Liza at Enrique, pero may nagsabi rin na okey lang ‘yun dahil nakadalawang pelikula na rin naman daw ang kanilang idolo for this year.

Tsika naman ng ibang nakausap namin na baka nakaapekto raw ang iskandalong kinasangkutan ni Enrique kaya tsinugi ito sa entry movie ni Kris sa Metro Manila Film Festival?

Oh. C’mon!

By Gerry Ocampo