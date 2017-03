LizQuen, nagte-taping na ng bagong teleserye; Liza, ‘di pa sure sa “Darna”

SA paglabas ng item na ito about Liza Soberano at Enrique Gil ay malamang nakabalik na ang dalawa today (Saturday as scheduled) galing ng Ilocos, kung saan sila nag-taping para sa isang bagong serye na katatampukan ng dalawa.

Sa pagkukuwento ng manager ni Liza na si Ogie Diaz, one week lang daw ang mga eksena ng Liza at Enrique sa bagong show ng dalawa.

“Parang opening lang,” konting detalye ni Ogie na siya rin mismo ay kulang din sa impormasyon na maibabahagi, na maging ang titulo ng serye ng LizQuen na sounds like “Alamat ni Bagadi” ay wala ring exact details na mai-share si Ogie.

Natutuwa si Ogie sa anak niyang si Liza, dahil ang sipag-sipag daw nitong mag-trabaho.

“Sabi ko nga sa kanya na hinay-hinay lang, dahil ‘yong health niya ang first and foremost priority namin. Marami nga siyang work, pero ang ending naman, magkakasakit siya. Hindi naman maganda ‘yun,” kuwento ni Ogie sa amin over dinner with some media friends.

Nang tanungin namin si Ogie as manager kung si Liza na ang napili as the new Darna nang ma-cancel sa proyekto si Angel for health reasons, wala pa ring malinaw na sagot si Ogie sa amin.

“Hintayin n’yo na lang. Ako rin nakalutang kung sino na si Darna,” sabi nito sa amin.

By the way, ang talent management ni Ogie na Ogie D Productions ay may regular acting workshops na isinasagawa on weekends, kung saan ang ilan sa graduates ay regular na lumalabas sa shows ng Kapamilya Network at pelikula ng Star Cinema.

Regular acting coaches sa workshop sina Aiko Melendez at Beverly Salviejo. Ang voice lesson workshop naman ay ang singer na si Marissa Sanchez ang isa sa mga tutor.

For workshops details and reservations, please email: ellendatiles@yahoo.com.