LIZQUEN MAGIC: Pelikulang Alone/Together nina Enrique at Liza, inaabangan na!

MATAGAL-TAGAL na rin hindi napapanood sa big screen ang tambalang LizQuen nina Liza Soberano at Enrique Gil. Huli pa sila napanood two years ago sa ‘My Ex and Whys’ na Valentine presentation noon ng Star Cinema.



The well-loved Kapamilya loveteam is back to make us fall in love again via Antoinette Jadaone’s ‘Alone/Together‘. As early as now ay marami ang humuhula na magiging box-office hit ito. Maliban sa first collaboration ng LizQuen at ng favorite hugot director ang proyektong ito, marami din ang nakarelate sa trending teaser nila kung saan makikita na isang UP student si Liza habang si Enrique naman ay nag-aaral ng medical course sa UST.



Idagdag pa dyan ang pagiging idealistic ng characters nila bilang college students at after so many years ay tila dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang characters. As we write this ay nasa New York ang cast and crew ng movie para i-shoot ang ilan pang eksena.







Sa February 13 mapapanood ang pelikula na magsisilbing Valentine’s Day offering ng Black Sheep (under ABS-CBN din) at Project 8 corner San Joaquin. Madami ang nagsasabi na there’s a big chance na malagpasan pa ng LizQuen film ang kinita ng KathNiel sa ‘The Hows os US’ na halos umabot sa bilyon ang kinita noong 2018.