LIZQUEN fans, dismayado sa pagkakatsugi ni Enrique sa Darna!

MAGBUBUNYI na sana ang mga LizQuen fans nang makarating sa kanila ang balita na kasama si Enrique Gil sa pelikula ng “love” niya na si Liza Soberano na Darna na dinidirek ni Erik Matti.

Nagsimula na ang shooting ng pelikula na inuna muna ni Direk Erik ang mga eksena ni Liza as Narda na hindi pa naiso-shoot ang eksena ng dalaga as Darna in full costume.

Sa pelikula, walang leading man si Darna kaya kung sakali man naisama si Quen sa pelikula, at least follow-up movie ito ng real life lovers after ng kanilang pelikulang My Ex and Whys last year.

Kung sakali natuloy man si Quen sa Darna film, he won’t play leading man to Liza. “Love interest lang,” kuwento ng dalaga sa isang mediacon recently.

Kuwento ng binata, kasama na siya sa meeting at maging sa story conference ng production pero after a couple of weeks ay tinawagan siya na cancelled na ang character niya sa movie.

Kapalit ng pagkatsugi ni Quen sa project ay may naghihintay naman daw na kapalit ito na hindi pa pwede ireveal ng binata ang detalye.

Reyted K

By RK Villacorta