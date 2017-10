IS LIZQUEN CELEBRATING THEIR LOVE ANNIVERSARY?

NAGKAGULO ang mga LizQuen Fans nang makita nila sa Instagram account ni Liza Soberano na nagpost ito ng picture ng “love” niya na si Enrique Gil.

Last night (Oct. 24) yun sa sosyaling Antonio’s sa Tagaytay kung saan dun nage-emote ang ilang mga showbiz celebrities natin na nagse-celebrate ng kanilang monthsary or anniversary ng kanilang pagmamahalan.

Nang ma-post ang dalaga, pakiwari ng mga LizQuen fans that both stars are celebrating the anniversary of their love. Anniversary of being as one kaya? October 24 ba ang anniversary nila na until now ay hindi pa rin inaamin ng dalawa.

Sa mga IG photo posting ni Liza, walang text or caption na kasama kundi isang rose icon lang na madami ang mga natuwa na umabot ng 248,010 likes (as of today) at kabilang ang mga celebrity friends ng dalawa tulad nina Zanjoe Marudo, Bea Binene, Karylle, Anne Curtis, Jane Oineza at marami pang iba na masaya sa paramdam na ito ng dalaga.

Sa IG naman ng binata, he posted a picture nila nila ni Liza na tila they’re waiting for their dinner na umabot ng 148,929 likes at kabilang din ang mga celebrities na nag-like sa picture ng dalawa ay sina Dingdong Dantes, Matteo Guidicelli, Yassi Pressman, Angeline Quinto, Fourth Solomon, Jed Madela, Rodjun Cruz, Michelle Vito, etc.

As of this writing, hindi pa nasusundan ang naturang IG posting nina LizQuen pertaining to “something romantic”.

Sa mga fans ang supporters ng dalawa, abangan na lang ang bagong TV serye nila na “Bagani”.

Balita namin ay next year pa ang panimula ng shooting ng dalaga for Darna.

Reyted K

By RK Villacorta