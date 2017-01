Liza Soberano, umiyak sa birthday gift sa kanya ni Enrique Gil

Napaiyak si Liza Soberano nang buksan niya ang birthday gift sa kanya ng rumored boyfie na si Enrique Gil. Isang mamahaling Gucci bag ang in-effort ni Quen para hanapin at bilhin.

May special requirements kasing hinahanap ang dalaga sa black sling bag with a gold-type na strap na gamit niya habang nagliliwaliw sa Japan, kung saan doon siya magse-celebrte ng kanyang birthday kasama ang kanyang pamilya ngayong January 4.

Noong nakaraang Christmas, pamilya naman ni Quen ng kasama ng dalaga sa beach house ng binata sa Batangas.

Sa Instagram post ni Liza, kung saan may photo ito in her blue jeans, black jacket, and black baseball cap (siguro kay Quen ‘yong cap at kasama rin ang binata sa Japan trip), ang message ng dalaga: “Posting this picture to thank a special someone. I literally cried when opening a huge package which was supposedly my “birthday gift”. I’ve been wanting to buy this bag forever but it’s nearly impossible to find one with the specifications I wanted, but this man conquered the impossible and got it for me. Thanking you for making me the happiest and thank you for making my dream come true @enriquegil17 (kasunod ang smiley sign na may kiss).”

Habang isinusulat namin ang item na ito, wala pang follow-up story on Liza’s expensive bag. Even sa IG account ni Enrique, wala rin itong posting kung kasama ba siya sa Japan trip or kung ano naman ang regalo sa kanya ni Liza nitong Christmas.

Reyted K

By RK VillaCorta