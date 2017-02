Liza Soberano, “nearing to a relationship” na kay Enrique Gil

Napaka-natural at raw ng mga sagot ni Liza Soberano sa mga tanong sa kanya. Alam mo na hindi nagsisinungalingang dalaga kapag inuurirat mo siya. Siya mismo ang nagsasabi na nagkakamali-mali siya sa isasagot at naguguluhan siya kapag hindi totoo ang sasabihin niya.

Kaya nga ang dalaga, love na love ng press. Iba siya sa leading ladies ng Star Cinema at artista ng Star Magic at Kapamilya Network na alam mo na puno ng kasinungalin ang mga sinasabi at sinasagot sa press na sinasakyan na lang namin. Puwede nga na wala nang interview dahil alam mo eklat at pang-promo lang naman ang makikuha mong sagot sa kanila.

Personally, I want truthfulness sa artista o sa taong kaharap ko. We love Liza for being true to herself. We like her for being for what she is. Napangingiti na nga lang siya kapag Tagalog or in Filipino ang sagot niya dahil nabubulol siya. Mas gamay niya ang English.

At the grand media conference of her movie with rumored boyfriend Enrique Gil na “My Ex and Whys” sa direksyon ng romcom director na si Cathy Garcia-Molina, she was bubbly and true.

No wonder the media loves her. Siya ang baby at prinsesa ng entertainment media. Alam mo at ramdam mo na may sinseridad siya sa sagot niya na siyang gusto ko personally.

Aminado siyang “nearing to a relationship” na sila ni Quen kung pagle-label din lang naman ang hinihintay na sagot ng publiko mula sa dalaga.

Sa katunayan, para nga raw silang aso’t pusa, kuwento ng box-office director, na may mga argumento. “Parang mga bata na nagtatalo, pero alam mong mahal nila ang isa’t isa.”

Sa pagtitipon last Wednesday evening para sa pelikula nila ni Quen na palabas na sa February 15, nalaman naming ayaw pala ni Liza ng mga lalaking ma-abs. ‘Yong katawan na tipong torso ni Joseph Marco na ang katawan ay seksing-seksi para sa girls at bekis dahil sa mga namumutok nitong abs.

Pero kahit walang abs si Enrique, love niya ang binata. Parang “baby” sabi nga.

Ngayon, mas open na si Liza tungkol sa kanila ng ka-love team. Wala na ‘yong pagkaasiwa na kahit mag-topless (shirtless) si Quen sa harap niya ay hindi na siya nahihiya at natitingnan na niya ito.

Paliwanag ng dalaga, “Wala pong malisya ‘pag si Quen, parang katawan po kasi ng baby ang katawan ni Quen. Si Quen po kasi hindi niya kailangan ng abs.

Dagdag pa ni Liza, “Hindi na po ako naiilang kay Quen, sobrang comfortable po ako sa kanya. Sa totoo lang po, ayaw ko po sa lalaking parang ma-abs.”

Sa pelikula, makasasama ng LizQuen sina Ara Mina (who plays mom to Liza), Arlene Mulach, Cai Cortez, Joross Gamboa, Ryan Bang, and Dominic Roque.

Sa trailer pa lang, palung-palo na ang pelikula ng dalaga, na bukod sa kilig, mas nag-level up na raw sina Liza at Enrique pagdating sa trabaho, ayon sa kuwento ni Direk Cathy na first time nakatrabaho ng dalawa sa pelikula, after ng kanilang hit seryeng “Forevermore”.

Reyted K

By RK VillaCorta