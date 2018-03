LIZA SOBERANO, NAGING MANANANGGAL!

PINABULAANAN ng manager ni Liza Soberano na si Ogie Diaz ang lumabas na balita kamakailan na hindi na matutuloy ang inaabang-abangan na pelikulang Darna ng dalaga.

Ang mga fans kasi nag-super react at nagalit dahil sabi nila ay nagtiyaga sila maghintay para sa project na ito ng dalaga pero kamuka’t mukat nila ay wala din palang mangyayari.

Pero agad naman naglabas ng official statement ang Star Cinema para kontrahin ang balita dahil tuloy na tuloy ang ang paglipad ni Liza sa ere as Darna.

Ayon sa manager ng dalaga: “Tuloy ang pelikula. Sakatunayan, bilib nga ako kay Liza dahil walang angal ito kahit dalawang project ang ginagawa niya (Bagani at Darna).

“Naging mananaggal na nga siya dahil naglalagare siya sa dalawang projects,” pabirong kuwento ni Ogie last Saturday night sa kanyang showbiz radio show sa DZMM).

Ayon kay Ogie ay less publicity lang ang ginagawa ng Star Cinema tungkol sa mga updates ng Darna shooting dahil matagal pa ito ipapalabas at wala pa sa scheduled date para i-promote. “May Bagani si Liza na kauumpisa pa lang na yun muna ang dapat i-promote at pagusapan.”

Reyted K

By RK Villacorta