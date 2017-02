Liza Soberano, mapanganib ang kasikatan

MAPANGANIB daw ang kasikatan ngayon ni Liza Soberano na nagbabantang masapawan ang popularidad ng kung sinu-sinong sikat na nakasabay niya sa panahon ng kanyang pag-entra sa showbiz.

Sa totoo lang kasi, napakalakas ng kanyang dating. Matanda man o bata na mga tagahanga ay naaaliw sa kanyang kakaibang ganda na hindi nakasasawa ang dating. Maipagmamalaki nga si Liza ng Star Magic at ng ABS-CBN, dahil pagkatapos nina Judy Ann Santos, Claudine Barretto, at Bea Alonzo ay mayroon na naman silang bagong huhubugin para maging reyna ng telebisyon at pelikula.

Tagumpay na ang Star Magic sa paghubog kay Liza, dahil kahit napapansin na talaga at sikat na sikat siya sa showbiz ngayon, hindi pa iyon umaakyat sa kanyang ulo para ipagyabang.

Taglay pa rin ng napakagandang young actress ang kasimplehan ng ugali na walang angas na dating ng kasupladahan at kamalditahan, ‘di ‘tulad ng ibang young stars ngayon na nasa loob ang kulo, na bait-baitan sa harap ng kamera, pero pang-kontrabida ang ugali kapag wala nang mga nakatutok na kamera. Iyon sa ngayon ang ugali ng Kapamilya star na napupuri lagi ng mga tao.

Sa bakuran ng ABS, siyempre ay talagang puwedeng kabahan sina Katryn Bernardo at Nadine Lustre na ipinantatapat ng fans kay Liza. Pasukdol kasi ang mga papuri tungkol sa kagandahan ng ka-love team ni Enrique Gil, dahil may magandang height ang young actress na pang-beauty pageant. Panalo rin sa ganda ang kanyang mukha na parang Bea Alonzo.

Parang maraming puwedeng gawin sa kapareha ni Enrique. Kung sasablay nga si Angel Locsin, bagay rin kay Liza na gumanap bilang “Darna” dahil sexy rin siya at misteryosa ang dating ng mukha.

ChorBA!

by Melchor Bautista