Liza Soberano, ‘di basta tanggap nang tanggap

Matalinong bata si Liza Soberano ayon sa deskripsyon ng manager niyang si Ogie Diaz. Iba si Liza. Hindi siya tulad ng ibang artistang kaedad niya na kung ano na lang ang isubo sa kanya, okey na siya, tanggap na lang nang tanggap, ‘ika nga.

“Si Liza kapag may project kami, magtatanong ‘yan. Talgang gusto niyang i-discuss mo sa kanya ang detalye. ‘Yan ang gusto ko naman sa kanya, dahil may participation siya sa lahat ng mga bagay na gagawin niya,” sabi ni Ogie sa amin.

Malaki ang impluwensiya sa kanya ng mommy ni Enrique Gil na si Tita Bambi. Lalo na ni Quen, “na basta usapang negosyo ay pareho silang seryoso at excited.”

Reason na rin siguro kung bakit kasabay ng kabisihan nila ni Quen sa trabaho with a new Valentine movie na “My Ex and Whys” ng Star Cinema na showing na sa February 15, hindi pa rin nila binibitawan ang kanilang pag-aaral sa SISFU (Southville International School Affiliated with Foreign Universities) na affiliated sa isang London business school na gusto ng dalawa.

Kung tama ang impormasyong nakarating sa amin, noong late of 2016 nagsimulang mag-aral ang dalaga. At least si Liza, kung sakaling mawala man sa showbiz, may fallback ito sa negoyong papasukin kung sakaling ready na siya after her studies.

Reyted K

By RK VillaCorta