Liza Soberano at Enrique Gil, balik-tambalan sa bagong teleserye!

Enrique Gil and Liza Soberano

MAY GOOD NEWS kami sa lahat ng LizQuen fans!



Matagal-tagal na rin natin hindi napapanood sa primetime ang isa sa pinakamamahal nating reel and real-life couple. Sa katunayan, hindi naman talaga remarkable ang ‘Bagani’ nila kaya naman natuwa kami ng bonggang-bongga nang makumpirma na nagkaroon na ng story conference sina Liza Soberano at Enrique Gil for a new series.

Sa first box-office hit ng 2019 na Alone/Together, nagkaroon na ng kissing scenes ang dalawa. Lumabas na rin ang kanilang maturity bilang mga aktor kaya naman asahan natin na mas matured at sexy ang tema ng kanilang bagong proyekto. Naghilom na rin ang injured finger ni Liza at recently ay busy ito sa pagbabalik-eskwela. On the other hand, Enrique focused on his own business. In short, quiet man ay productive ang quiet time ng dalawa.

We can’t wait to see the two most loved Kapamilya stars in their comeback series! Napansin din namin na mabigat ang tema ng line-up ng ABS-CBN Primetime Bida kaya we need some lovin’!