Liza, nangungunang celebrity endorser ngayon

Ang dami pala talagang endorsements ni Liza Soberano.

Ang bilang ng manager niya na si Ogie Diaz, around 39 endorsements ‘yun na mula sa beauty products hanggang sa pagkain na si Liza na yata ang siyang nangungunang celebrity endorsers natin sa kasalukuyan na sabay-sabay lumalabas na napapanood natin sa telebisyon, nakikita sa billboards, at maging sa glossy magazines.

Sa mga fans pala ng LizQuen na umaasa na makita sila in person ni Enrique Gil sa block screenings para sa mega blockbuster movie nila, ipinararating ng dalaga ang paghingi ng dispensa na hindi makararating ang binata dahil may sakit ito.

Over fatigue malamang na sanhi ng sunud-sunod na activities at promo ng pelikula nilang “My Exs & Whys” na humahataw sa takilya kahit maulan nitong weekend with P100 million ang kinita as of Saturday pa lang.

Para nga pala sa LizQuen supporters and fans, good news para sa mga idol ninyo, dahil after ng movie nila na humahataw ngayon sa takilya ay gagawa sila ng bagong serye pagkatapos nilang mag-guest sa isang teleserye na tatakbo ng one week na produced ng Star Creatives.