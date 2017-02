Liza, ‘di pa rin nawawala ang pangarap na maging Miss Universe

Hindi hamak na mas maganda naman si Liza Soberano sa mga babae na nagtatangka at nangangarap na maging beauty queens. Gusto nilang maging Pia Wurtzbach na ang kapalaran na makilala sa buong mundo at magka-boyfie ng isang guwapong doctor o isang drag racer ay suntok sa buwan kung talagang hindi mo suwerte.

Sa hitsura pa lang ng dalaga, talbog na sila ni Liza without exerting an effort on her part. Pero ang dalaga, may “konting pangarap” din pala na maging isang beauty contestant para sa Miss Universe.

Sabi nito sa sa interview ni Boy Abunda sa kanyang “Tonight With Boy Abunda” recently, “Right now I think I’m just too busy to think about it and I just want to focus on my acting career, because it’s my dream to make it far when it goes to acting. When it comes to Miss Universe, I don’t think I’ll be able to handle all the pressure. But you know, I’m not closing any doors, maybe in the future.”

Pero sa usaping pag-ibig,ang pag-a-update ni Liza ay ok sila ng kanyang “special someone”. Pag-amin ng dalaga, “He is very special to me because I wouldn’t be Liza Soberano without him.

“He helped me to where I am and to achieve my dreams in life and he’s a special part of my life,” pagmamalaki pa ni Liza sa ka-partner niyang niyang si Enrique Gil.

Dahil si Quen ay special para sa dalaga, siyempre nasa priority list niya ito, kahit kung minsan ay napipikon siya sa pambubuska ng binata sa kanya.

Sa kabila ng kakulitan ni Quen, pag-amin ni Liza, “Quen makes me, through the little things, he appreciates me and he makes me feel special.”

Sa Wednesday, February 15, na ang showing ng Valentine movie nila na “My Ex & Whys” na I’m sure, another blockbuster movie na naman ito ng dalaga, lalo pa’t mas maraming kilig moments sila ni Quen sa pelikula na idinirek ni Cathy Garcia Molina na sa Korea kinunan ang ilang mga eksena.

Ngayong gabi, nag-premiere night ang pelikula sa SM Megamall. Bukas, Valentine’s Day, ang magka-lovetem ay magkasama s Cebu for the promo ng pelikula nila.

Siyempre, doon na rin magkakaroon ng romantic moments ang dalawa. Excited ako kung ano regalo ng isa’t isa sa Araw ng mga Puso.