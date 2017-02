Liza at Enrique, kumpirmado na ang relasyon

May nagkuwento sa amin na kurpirmadong magka-relasyon nina Liza Soberano at Enrique Gil.

Yes, sa nakaraang presscon ng dalawa para sa pelikula nilang “My Ex and Whys” na showing na sa February 15 mula sa Star Cinema, ang ipinakita nilang kanaturalan sa isa’t isa sa harap ng ibang tao (lalo na sa press people) ay patunay lang kung ano na ang estado nila.

Tulad si Quen na ayaw ng label (like ayaw nilang tawagin silang mag-boyfriend or mag-girlfriend or magka-relasyon), patunay lang na ang closeness ng dalawa ay ‘yun ang hinahanap na interpretasyon o sagot ng publiko tungkol sa dalawa.

Ang millennials kasi, ayaw ng label. Hindi uso sa kanila ang ganu’n. Basta ang paniwala nila, sila ay iisa. Sina Liza at Enrique ay committed sa isa’t isa na may pangako na hindi nila sasaktan ang damdami ng bawat isa, na hindi na kailangang i-verbalize o ideklara.

No wonder, maingat sila dahil sa “no label” ang relationship nila. Basta ang mahalaga, mahal nila ang isa’t isa at ‘yun na ‘yun.

Happy for LizQuen.

Reyted K

By RK VillaCorta