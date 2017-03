Liza at Enrique, higher level na ang kilig at lambingan

Sa second week ko na napanood ang super blockbuster movie na “My Ex & Whys” nina Liza Soberano at Erique Gil mula sa Star Cinema.

Sa LFS screening last Wednesday ng pelikula, puno pa rin ang sinehan kahit late na ang simula ng screening ng pelikula at halos midnight na ito natapos.

As expected naaliw ako sa tambalang LizQuen. Sinulat ko nga na mas higher level na ang kilig at lambingan ng dalawa on screen.

Kumbaga, mas matured na ang dalawa since una silang idinirek ni Cathy Garcia Molina sa kanilang super taas ng rating na teleserye noon na “Forevermore”. Lately on weekends, napanonood ko ang mga episode ng seryeng ito ng LizQuen sa cable channel na Jeepney.

Now I know kung bakit may kilig sina Liza at Erique sa akin at maging sa milyun-milyon nilang mga manonood ng teleserye at pelikula. Now I know kung bakit todo ang suporta ng mga ito sa dalawa sa kahit ano mang projects na kanilang pinagsasamahan at pagsasamahan pa.

Dahil sa closeness nina Liza at Enrique na nagsimula sa teleserye na itinawid sa mga pelikula nila, maiintindihan ko kung bakit mahal na nila ang isa’t isa na hindi na maaaring mawala ‘yun sa kanilang dalwa unless makahanap sila ng ibang ka-partner on screen at off screen.

Basta ako, kinilig sa edad ko na 55 years old sa “My Ex & Whys” nina Liza at Enrique.

Ikaw, napanood mo na ba? Gusto mo rin bang kiligin? Habol na.