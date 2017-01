Liza at Enrique, bagay nang maging mommy at daddy

As a tradition tuwing kaarawan ni Liza Soberano, bumibisita siya sa mga charity house na tinutulungan niya. Matagal na itong nakaugalian ni Liza simula nang mag-artista siya at kumikita na.

Last December 30, nagtungo ang dalaga sa San Lorenzo Home for the Elderly sa bandang Pasay City at sa Chosen Children Village Foundation sa Silang, Cavite para mamahagi ng kanyang munting tulong.

Palaging may nakalaang tulong ang dalaga sa mga foundation at charitable institution na tinutulungan niya na galing mismo sa sarili niyang bulsa.

Sa katunayan, siya mismo ang personal na ngangalap ng goods at tokens na ipinamigay niya sa mga bata at elderlies na residente ng dalawang institutions, bukod siyempre sa personal niyang hugot sa bulsa.

In short, may allotment mula sa kanyang talent fees ang mga instituition na ito na pinag-iipunan niya.

Kasama ng dalaga sa naturang gift-giving event niya ang rumored boyfie niyang si Enrique Gil.

Sa isang picture na hawak-hawak ni Quen ang isang batang lakaki, pakiwari ko’y bagay nga ang dalawa para maging “mommy at daddy” in the future.

Ano kaya reaksyon ng mga LizQuen sa isyung ito?

Reyted K

By RK VillaCorta