LILIPAT NA? Lovi Poe at Gerald Anderson, magtatambal sa bagong pelikula?

Lovi Poe and Gerald Anderson

PAGKATAPOS ng announcement na gagawa ng pelikula ang hot and talented actress na si Lovi Poe with Viva Films with young hunks Marco Gumabao and Tony Labrusca as her leading men, narinig namin na may isa pang sizzling film na gagawin ang aktres with a Kapamilya actor.



Alam niyo ba kung sino ang controversial sexy actor ang makakasama niya? It’s no less than Mr. Gerald Anderson!



Narinig namin na magkakaroon ng isang digital movie ang dalawang sexy stars na sa totoo lang, very interesting ang tambalang ito.



Una, they belong to different networks. Second, pareho sila na walang inhibitions pagdating sa pagpapasexy at hindi rin sila nakakahon in a safe role. Third, controversial din ang kani-kanilang buhay pag-ibg, huh!



As early as now ay marami na ang nagbibilin kay Lovi na mag-ingat daw kay Gerald. Baka siya raw kasi ang next ‘victim’ nito. Baka imbes na sexy-romance movie ay maging horror film ang kalabasan dahil sa ‘ghosting’! Charot lang!



Anyway, puro Kapamilya stars yata ang makakatrabaho ni Lovi, huh? Hudyat na ba ito ng kanyang paglipat ng network? Just wondering…