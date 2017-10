LIKE NA LIKE: Teaser ng “All of You” nina Jennylyn Mercado at Derek Ramsay, umaapaw sa chemistry!

MATAGAL-TAGAL na rin hinihintay ng fans ng tambalang Derek Ramsay at Jennlyn Mercado na magsama sila muli sa isang proyekto. Pagkatapos kasi ng unexpected success ng kanilang first movie na “English Only, Please” where both of them were not the original choices ng producers (kay Sam Milby at Angeline Quinto ito unang inoffer), nagkaroon na ng clamor na sana’y magkaroon ng sequel ang English Only, Please o di kaya’y sana raw ay maging ganap na Kapuso na si Derek para magsama na sila ni Jen sa teleserye.

Originally, si Jericho Rosales ang kasama dapat ni Jennylyn sa panibagong obra ni Dan Villegas. Nag-backout si Jericho dahil ipapasok din sa MMFF 2017 ang pelikula niya with Erich Gonzales na “Siargao” at aminado rin si Echo na hindi siya fit ngayon to accept another movie project.

Echo’s lost is Derek’s gain. Base sa trailer na inupload ng Quantum Films sa social media, mukhang this project is really meant for Derek and Jennlyn. Simple lang ang trailer – set in a secluded place sa Taiwan, maganda ang pag-set ng mood at very simple & decent looking ng outfit ng dalawang bida. Tungkol sa casual dating by using apps yata ang main theme ng pelikula at marami ang kinilig sa pag-build ng sexual tension sa pagitan ng dalawa. “Like na like” din ito ng mga nakapanood.

Sa ngayon ay hindi pa namin alam kung sino pa ang ibang cast members ng pelikula, though we heard na malapit na raw itong matapos i-shoot.





Sigurado ako na maraming millenials ang makakarelate sa makabagong pamamaraan ng pakikipag-date or ‘casual dating’. May forever kaya sa dating app?

This only proves na may hatak na ang Derek-Jen tandem. Ngayon na completely dissolved na ang entertainment section ng TV5, ito na kaya ang perfect time for Derek Ramsay to move to GMA-7? Sana.. Sana!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club