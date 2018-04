LGBT Films ‘Mga Gabing Kasinghaba ng Hair Ko’ at ‘Bhoy Instik’, tampok sa Cine Lokal ngayong Abril!

THIS MONTH of April ay tila magiging happy ang mga kafederasyon nating LGBT sa pagpapalabas ng mga themed films sa mga SM Cinemas sa pakikipagtulungan ng FDCP’s Cine Lokal simula bukas, Biyernes, April 6.

Ang mga pelikulang ito ay mga kwento ng realidad at mga problemang pinagdadaanan ng mga taong gusto lamang makaangat sa buhay sa kabila ng kanilang kaibahan sa lipunan.

Sa walong mga SM Cinemas nationwide kung saan may Cine Lokal theater ay ipapalabas simula bukas April 6 ang ”Mga Gabing Kasinghaba ng Hair Ko” (Those Long Haired Nights) ni Gerardo Calagui na na-feature sa mga international film festivals tulad ng Busan International Film Festival, Thessaloniki International Film Festival, at International Film Festival Rotterdam. Tampok dito sina Rocky Salumbides, Anthony Falcon, Matt Daclan at Mon Confiado. Ito ay tungkol sa tatlong magkakaibigang transgenders na nagtatrabaho sa red light district ng Maynila, mga masahistang nagbibigay ng “extra service” sa kanilang mga kliyente upang mabuhay.

Sa April 13 naman naka-schedule ang ‘Bhoy Intsik’ ni Joel Lamangan na finalist ng Sinag Maynila Independent Film Festival 2017 at nanalo ng Sinag Box Office Award.

Sina RS Francisco, Ronwaldo Martin, Jeric Raval, Elora Espano, Mon Confiado at Tony Mabesa ang mga tampok sa pelikula tungkol sa dalawang small time na mga kriminal: isang matapang at maprinsipyong bading at isang maabilidad na binata. Sabay silang maiipit sa mga mapansamantalang mga sitwasyon habang susubukang maging malapit sa isa’t-isa.

Ang pangatlong pelikula na ipapalabas ngayong Abril para sa Cine Lokal ay ang ang sci-fi film na ‘Throwback Today’ ni Joseph Teoxon, starring sina Carlo Aquino, Annicka Dolonuis, Kat Galang, Benj Manalo at Empress Schuck.

Ang naturang mga pelikula ay mapapanood sa mga sumusunod na sinehan ng SM tulad sa Manila, Sta. Mesa,Mall of Asia, Megamall, North EDSA, Fairview, Southmall and Bacoor.

Screening time of the film will be: 1:00pm, 3:30pm, 6:00pm and 8:30pm.

Reyted K

By RK Villacorta