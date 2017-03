Lea Salonga, nagalit sa fans sa ginawa sa kanyang anak

LAST weekend, sunud-sunod ang tweets ng Broadway star at international singer na si Lea Salonga, kung saan kapansin-pansin ang pagkagalit niya sa ilang fans.

Sa kanyang tweets, sinabi ni Lea na umiiyak at takot na nagtatakbo pabalik sa kanya ang kanyang anak matapos na lapitan ng ilang fans.

Aniya pa, hangga’t maaari ay ayaw niyang magmaramot sa fans at sinusubukan niyang maging “accomodating” sa kanila. Pero ibang usapan na raw kapag anak na niya ang ginugulo at pinaiiyak. Hindi rin daw niya masisisi ang anak kapag nagkaroon ng galit sa fans.

Hiniling din niya sa fans na respetuhin naman daw ng mga ito ang “personal space and boundaries” ng celebrities.

Sa huli, sinabi ni Lea na mula ngayon, maaaring tanggihan na niya ang mga photo request ng fans. At sinabihan pa niya ang fans na nagpaiyak sa kanyang anak na sana raw ay masaya sila sa kanilang ginawa.

Narito ang kabuuan ng sunud-sunod na tweets ni Lea:

Let me get this off my chest. There were some fans who yesterday approached my daughter. Afterwards she ran back to me in tears, scared. — Lea Salonga (@MsLeaSalonga) March 20, 2017

For the most part I try to be accommodating. But when you mess with my kid and make her cry, you've messed with me. — Lea Salonga (@MsLeaSalonga) March 20, 2017

And you do not want to see me angry. — Lea Salonga (@MsLeaSalonga) March 20, 2017

If she develops a hatred for fans, I honestly cannot blame her. On behalf of all artists, please respect our personal space and boundaries. — Lea Salonga (@MsLeaSalonga) March 20, 2017