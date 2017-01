Lea Salonga, kinuyog ng KathNiel fans

SA TINGIN ng KathNiel fans ay nagmahadera si Lea Salonga when she commented “parang proud ka yata” sa isang post ni Karla Estrada ng latest endorsement ng kanyang anak na si Daniel Padilla. Marami ang hindi nagkagusto sa one-liner ni Aling Lea, ang dating nito ay parang minamaliit nito ang Teen King.

Isang fan ang nagtanggol kay Aling Lea na kaagad namang sumagot ng, “Let them. Without knowing my intentions they couldn’t possibly know the spirit in which I wrote to @Estrada21Karla. Im teasing.”

Later, the singer posted, “To those who assumed ill intent at my reply to @Estrada21Karla’s IG post, you are making asses of yourselves. I was teasing her. Now stop.”

Just the same, nilait din si Aling Lea ng KathNiel fans.

“Hello this is the internet. Di ka pwede mag joke joke ng ganyan. Tapos pag ibabash ka dami mong kuda. Buti sana kung minsan ka lang ganyan e. E parang habit mo na magwala lagi sa social media… *facepalm*!!!” tili ng isang guy.

“Medyo may pagka sarcastic din kasi itong si Lea madalas. Yung nabasa ko kasi yung “parang proud ka ata” yung voice tone niya sa The Voice kapag nangaagaw ng contestant. Basta ewan. I’m KathNiel fan pero OA din yung iba kong kapwa fans,” say naman ng isa pa.

“Mudra lea, bakit ka pa kasi nag-comment? It’s like going to the slums dressed to the nines and expecting to come out safe. Wag nang puntahan ang jeje territories, they act like uncivilized cavemen and should stay segregated from the rest of the modern people! Ew,” sarcastic comment naman ng isa pa.

“apparently, they have a personal relationship that she can tease karla that way. eh andami nang nakialam na hindi naman alam yong relasyon na yon. si karla nga walang sinabi eh. dami lang ding epal talaga,” said one guy in defense of Aling Lea.

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas