LAUGH TRIP SI SHARON CUNETA SA ISYUNG HIV+ SIYA!

NALOKA SI MEGASTAR Sharon Cuneta sa lumabas na balita online na nag-viral noong Wednesday. Sharon Cuneta sa lumabas na balita online na nag-viral noong Wednesday.

Sa kanyang Facebook account ay sinulat ng aktres: “On my way home from The Voice: Teens taping. Uunahan ko na kayo para po aware na aware na kayo at pakipagkalat na din po na may biglang suddenly without any warning ay MERON DAW PO AKONG HIV!!!

“SANTISSIMAMADREDESANAMAGANNAMA N nanang ko po!!! FAKE NA FAKE PO ANG NEWS NA YAN! Kung meron po talaga akong HIV, ang ibig sabihin lang po nito ay I am HUNGRY sa kakadiet, but I am ISLOWLY becoming really VERY sexy again! HAHAHA! Joke!

“Pero puede ring hindi joke. Basta po yung may sakit daw po along HIV is

SUPER FAKE NEWS. God have mercy on the souls of those responsible for this horrible “joke.” Uuy…excited ako makita ang punishment ni Lord sa inyo! Yehey!

“Ang inaapi ay pinagpapala! Yahoo may blessings na naman along parating dahil sa kasamaan ng ibang tao!!! Teynk yu po! Mabalos.

Kaloka ang mga netizens. Kung papatulan mo sila lahat ay mauubos lang ang oras mo at wala ka laban dahil unang-una ay hindi mo sila kilala at wala sila tutoong identity. In short, para ka nag-react sa isang bagay na gawa ng guni-guni at masamang pangitain.

Mula nang bumalik galing sa kanyang quickie vacation sa Amerika, naging abala si Sharon sa shooting ng kanyang first indie film para sa CineMalaya 2017 na super excited siya sa magiging outcome sa direksyon ni Mes de Mesa.