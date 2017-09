‘LAST NIGHT’ nina Piolo Pascual at Toni Gonzaga, kakaiba ang epekto sa manonood

LAST NIGHT, humabol ako sa last full show ng pelikulang ‘Last Night’. Ito bale ang reunion movie nina Piolo Pascual at Toni Gonzaga (a.k.a. TONIOLO) na huling napanood sa romance-drama na Starting Over Again, na considered as one of the Best Films of 2014.

Ang mga fans na nabitin sa dapat na pagsasamahang teleserye ng dalawa na ‘Written in the Stars’ ay matutuwa at muling mapapaisip sa pelikulang ito, na isinulat ni Bela Padilla at idinirek ni Bb. Joyce Bernal.

Without giving spoilers, this movie is shot entirely in Manila. Sa pelikulang ito ko napansin ang kakaibang charm ng Manila, na madalas na hindi natin naaappreciate dahil palagi tayong nagmamadali at nakakalokang traffic.

Let’s just say na ito ang perfect material for the two. As a viewer, hindi ko nakita sina Piolo at Toni rito. Sila talaga sina Mark at Carmina. I’m sure na marami ang may doubts dahil may ilang pelikula si Piolo since SOA na hindi masyadong nagwork at ito ang unang pelikula ni Toni pagkatapos maging isang ganap na ina. Magwowork ba ulit ito? May chemistry pa ba sina Piolo at Toni? Pangbida pa rin ba sila? Ang sagot sa mga tanong na iyan ay Yes, Yes at Yes!

Mahirap isulat ito na hindi nagbibigay ng spoilers. Sabihin na lang natin na yes, may suicide angle ang pelikulang ito. Meron twist sa characters ng dalawang nawalan na ng pag-asa sa buhay, pero sa bandang ending mo na ito malalaman. Nakakakilig din ang subtle moments ng dalawa at pinakapaborito ko ay ang kanilang simple dance scene, na ramdam na ramdam mo ang love sa pagitan nila kahit pa sa sandaling oras lang silang magkasama.

Thumbs up din kami kay Bela Padilla sa napakagandang iskript na isinulat niya. Nakipag-collaborate rin siya sa ex-boyfriend turned business partner na si Neil Arce sa pagbuo ng kuwentong ito. Hindi man sila nag-last forever romantically, they surely found the best creative partners in each other.

Karamihan ng kasabay ko na lumabas ng sinehan last night ay medyo unsure sa feelings nila. May mga discussions na rin tungkol sa naging ending ng pelikula.

LAST NIGHT is showing in your favorite theaters nationwide. Sa mga solid Piolo and Toni fans, magugustuhan niyo ito for sure!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club