Lani Mercado and the Revilla brothers, may lihim na ibubunyag

TOUCHING ang mga eksena ni Bacoor Mayor Lani Mercado (misis ni former Sen. Bong Revilla) in today’s episode ng morning show na Magandang Buhay hosted by Jolina Magdangal and Melai Cantiveros (absent si Karla Estrada) kasama ang mga Revilla Brothers na si Jolo, Bryan at Luigi Revilla dahil sa mga throwback sa buhay ni Mayor as the wife of Bong and mom of their kids.

Now ko lang nalaman na nai-share ni Lani this morning na anak pala siya from a second marriage ng ama niya reason why naiintindihan niya ang naging situation ni Luigi na anak ni Sen. Bong sa ibang babae na tinanggap niya wholeheartedly na walang kahirap-hirap.

From this morning’s episode, nakakaiyak ang eksena ni Lani with her two boys (Jolo and Bryan) and with Luigi na itinuring na rin niya as her son na paniwala ni Mayor Lani, walang kasalanan ang mga bata sa mga ganitong klaseng relasyon at sitwasyon.

Dahil sa kabi-kabilang dagok sa pamilya ni Mayor Lani habang nakakulong si Sen. Bong (he is celebrating his birthday today, September 25); may weekend activity ang Revilla family for their soul na si Bryan ang unang nag-suggest.

Sa Tuesday episode, nai-share din na mahigpit siya sa mga kapatid niya lalo na ang mga girls pagdating sa mga boys.

Napaka-emotional ng mga eksena ni Mayor Lani, Jolo, Bryan at Luigi na maging si Mayora, tumutulong din sa promotion ng pelikulang TRES ng tatlong boys na showing na on Oct. 3.

Reyted K

By RK Villacorta