LAMPUNGAN SA WASHING MACHINE: Love scenes ni Sanya Lopez sa ‘Wild and Free’, may pa-bonus pa!

ANG AKALA namin ay hot na hot na ang “kabayuhan” scene ni Sanya Lopez kay Derrick Monasterio sa pelikula ni Direk Connie Macatuno. ‘Yun pala ay mas dadaigin pa ang naturang eksena ng dalawa ang kanilang sex act sa ibabaw naman ng washing machine.

Yes, dalawa ang hot eksena nina Sanya at Derrick na maging ang mga kasamahan nila sa GMA Kapuso Network na dumalo sa premiere night last Tuesday evening sa SM Megamall Cinema 7 ay nagulat at naitawid ni Sanya ang naturang eksena.

Maging ang brother ng dalaga na si Jak Roberto na present during the preem, napapangiti at napapailing sa nasaksihan na eksena na ginawa ng kapatid.

First time ni Sanya ang magpaseksi. Sa mga nilalabasan niyang show sa GMA, ay tipikal girl next door lang siya. Nothing special ika nga na pwede gawin or i-portray ang role niya sa mga nasasalihang serye ng iba na hindi mo siya hahanapin.

Pero with her super sexy role (physically ay super sexy ang dalaga); akma lang na tinanggap niya ang role na ibinigay ng todo na walang arte sa kanyang mga eksena.

Now that we have a new sexy and bold star sa katauhan ni Sanya, I am sure, mas keri na ni Sanya na magpakita pa ng kanyang katawan for a more challenging sexy role.

Sa pelikula, may eksena si Sanya with another GMA hunk na pa sa mga love scenes nila ni Derrick na akala mo ay guagawa sila ng isang sex video.

Reyted K

By RK Villacorta