THE LADY IN RED: Angel Locsin, taglay ang lakas ng bampira at lobo sa ‘La Luna Sangre’

AYAN NA. Unti-unti na ngang nalalantad ang tunay na katauhan ng karakter ni Angel Locsin bilang si Jacintha Magsaysay sa trending series gabi-gabi na La Luna Sangre.

Sa episode ng programa noong Martes ng gabi ay na-reveal na siya ang “Lady in Red.” Taglay ni Jacintha ang pinagsamang lakas ng bampira at lobo.

As expected, hindi rin naiwasang mag-react ng kampo ni Kathryn Bernardo na isa rin sa bida ng La Luna Sangre, kung bakit tila papalakas nang papalakas ang karakter ni Angel sa La Luna Sangre.

May nabasa kaming post sa Twitter ng isang KathNiel fan na tila hindi gusto ang atensyong ibinibigay ng La Luna Sangre kay Angel.

Sey niya, “Dear Ms. Angel Locsin, we greatly appreciate your talent but please know your place in the story. You should know if you are getting so much attention in the story already. # justsaying”

Sagot naman ni Angel, “Hi! I’m sorry u feel that way:( I think you really have to wait & see how things would play out. everything will make perfect sense someday.”

Samantala, bukod kay Lady In Red, inaabangan din ng televiewers ang karakter ni Richard Gutierrez bilang Gilbert/Sandrino at ang “pakikipaglaro” niya kay Jacintha, at siyempre si Daniel Padilla na gumaganap naman bilang Tristan.

La Boka

by Leo Bukas