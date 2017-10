Kyline Alcantara, third wheel ng BIGUEL (Bianca Umali-Miguel Tanfelix)?

TRUE BA na “Santa Santita” ang working title na papalit sa “Alyas Robin Hood” ni Dingdong Dantes? Babalik daw ang tambalan nina Miguel Tanfelix at Bianca Umali sa Primetime.

Balita rin na magiging ka-love triangle nila ang bagong lipat at magiging Kapuso na si Kyline Alcantara. Siya ay dating Kapamilya na gumanap na “Arlene” sa “Annaliza” at naging kapatid ni Elmo Magalona sa “Born For You”.

Balik-kapuso rin daw si Marvin Agustin sa seryeng ito at makakasama rin si Carmina Villarroel.

WOWOWIN, MAY REFORMAT

Kayang-kaya pa rin ni Willie Revillame na mag-host ng solo sa kanyang show na “Wowowin” ng GMA7. Kahit wala ang mga co- hosts niya ay carry niya at hindi sila kawalan. Nakita pa nga namin na mataas ang ratings nu’ng October 26 , 9.7 sa NUTAM PPL PRIME na kung saan ay solo niya. Tribute ‘yun sa mga sundalo ng Marawi.

Si Willie ay nominado ngayon bilang Best Game Show Host at ang Wowowin naman bilang Best Game Show sa 31st PMPC Star Awards For TV na gaganapin sa Nov 12 sa Henry Lee Irwin Theater, Ateneno de Manila University.

Dahil sa special edition ng ‘Wowowin,’ kumalat ang isyung tinanggal diumano ang lahat ng co-hosts niya pero itinanggi ito ng aming source. May mawawala, may maiiwan at may madadagdag. May REFORMAT na mangyayari na kung saan ay balik-taping sila sa November 7.

Dagdag pa ng aming source, nag-taping bilang guest co-host ang Mutya ng Pilipinas –Tourism International na si Jannie Loudette Alipo-on na lalaban sa Malaysia.

Pero how true na nagtampo si Willie dahil diumano hindi priority nina Ara Arida at Ashley Ortega ang show? Kung totoo, nararapat lang na pagpahingain na lang niya ang mga ito at ‘wag papasukin para magkaroon ng leksyon.

Pero mukhang tsismis lang ‘yun dahil ayon sa aming source namataan si Ara sa Wil Privante Mansion sa Tagaytay kasama ang ilang artista at winners ng Mutya ng Pilipinas nu’ng Linggo.

Bukod dito, nagpaalam naman daw si Ara na may shooting at si Ashley ay may promo ng movie na “Spirit Of The Glass 2’. Pero ang tanong… bakit naman kailangang magpaalam para sa ibang trabaho kung may commitment sila gaya ng “Wowowin” na masasagasaan?

May alingasngas din na nagalit diumano si Willie kina Sugar Mercado at komedyanteng si Verna na nagbubulungan habang nagi-spiel ito sa audience. Totoo ba na nabastusan si Willie sa insidente? Nag-message kami kay Sugar sa kanyang IG Account at pakli niya “Ha!ha!ha !Di totoo ‘yun.”

Itinanggi naman ni Donita Nose na lagi siyang absent sa show dahil sa mga out of town shows at raket sa abroad. Tinatanggap daw niya ‘yun pag bakasyon sila.

I-guest co-host na lang kaya ni Willie sina Kris Aquino, Ruffa Gutierrez kung sakit ng ulo ang mga co-hosts niya? Siguradong mas havey pa ang show at lalong pag-usapan.

May balita kasi na pati Sabado ay magkakaroon na diumano ng “Wowowin”.

Abangan ang malaking pagbabago sa show dahil lilinisin ni Willie ang show.