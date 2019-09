Kylie Verzosa nagsori sa pananakit kay Maxine Medina sa set ng ‘Los Bastardos’

“Nagkaroon po kami ng eksena ni Maxine, patapos na po ‘yung show, sobrang intense na po ang mga emosyon namin.”

Ito ang paliwanag ni Miss International Kylie Verzosa kung bakit nagkasakitan sila sa taping ng kapwa niya beauty queen na si Maxine Medina sa taping ng seryeng Los Bastardos.

Dagdag niyang paliwanag, “Sobrang napalakas ‘yung lahat kasi super heightened po ang emotions ko. Ako kasi naka-posas ako noon at siyempre hindi po maiwasan na may masasaktan.”

Humingi na ng paumanhin si Kylie kay Maxine.

“After naman nag-sorry ako. Parang siguro po, nadala lang po sa eksena,” sabi pa ni Kylie.

“Si Dulce (karakter niya sa Los Bastardos) po ‘yun, kaya ko nga po gusto si Dulce kasi sobrang layo niya po sa sarili ko at first show ko po ito. I’ve been only acting for a year, from bida to kontrabida sobra po ‘yung pagka-switch ng character,” depensa ulit ng beauty queen turned actress.

Reaksyon naman ni Maxine, “Nag-sorry naman po sa siya sa akin, four days after ng scene, siguro lesson na rin po ito na sana before natin gawin ang eksena let us talk about it, para if ever na may nangyari na hindi kanais-nais.

“Tapos na tayo, nag-sorry na siya sa akin nag-usap na kami okay na po ‘yun sobrang okay na.”

Samantala, malapit nang matapos ang Los Bastardos. Dalawang linggo na lang ang itatagal a ere ng seryeng pinagbibidahan din nina Jake Cuenca, Albie Casino, Joseph Marco at Marco Gumabao.