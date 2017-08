Kylie Padilla, nanganak na; Baby Boy, lucky charm nila ni Aljur Abrenica

NANGANAK NA ang Encantadia star na si Kylie Padilla kagabi, August 4 ng 10:31 PM.

Ito ay ayon sa Tweet update ng ABS-CBN reporter na si MJ Felipe. Isang healthy Baby Boy ang isinilang ng aktres.

Ikinatuwa ito ng fiance at newest Kapamilya na si Aljur Abrenica. Sa ngayon ay wala pang masyadong detalye na inilalabas ang new parents.

Last week naman ay ang eldest sister ni Kylie na si Queenie ang nanganak.

THIS JUST IN: Aljur Abrenica’s partner Kylie Padilla finally gave birth to a healthy baby boy, 10:31PM. Other details to follow. — MJ Felipe (@mjfelipe) August 4, 2017

Mukhang naging lucky charm ng dalawa ang new blessing nila. Si Aljur Abrenica ay mapapanood na ngayon regularly sa FPJ’s Ang Probinsyano at balitang gagawa ng movie with Star Cinema habang ipapalabas na sa mga sinehan nationwide ang pelikulang kinabibilangan ni Kylie Padilla na Triptiko, na sa pagkakaalam namin ay natapos na nilang i-shoot bago pa nag-umpisa ang Encantadia.

Congratulations Aljur and Kylie! We can’t wait to meet your Baby Boy!