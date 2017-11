Kylie Padilla, naiyak sa kauna-unahang pagkikita nina Robin at apong si Alas!

NAKITA NA RIN sa wakas ni Robin Padilla ang apo niyang si Alas Joaquin na anak nina Kylie Padilla at Aljur Abrenica.

Umatend si Kylie ng first birthday ng kanyang pamangkin na anak nina Binoe at Mariel Padilla na si Isabella nitong Sabado (Nov. 19) at isinama niya ang kanyang baby.

Si Robin mismo ang nag-repost ng video ng unang pagkiktia nila ng apo sa kanyang Instagram account.

Post ni Robin, “Purihin ang nag iisang Panginoong Maylikha !!! Walang pinakamasaya sa isang lolo kundi ang mayakap at mabuhat ang isa sa unang apo Allah hu Akbar napakasarap iparinig sa kanyang tenga ang Adhan/ call to prayer bilang unang pamana sa kanyang napakamusmos at matalas na pandinig.

“Maraming salamat sa iyo mahal kong anak na @kylienicolepadilla sa pagdala kay ALAS sa akin Alhamdulillah ganon din sa iyo @marieltpadilla wala ng hihigit pang kaligayahan sa araw na ito.

“Pagpupugay sa lahat ng mga kumilos para maging matagumpay ang pagkikita na ito@vidanes_cm @kayegarcia13 . … we miss you @queeniepadillarevert.”

Kinarga rin ni Robin ang apo pagkatapos batiin si Kylie na hindi naiwasang mapaiyak.

Umaasa ang marami na ang gestures ni Robin ay hudyat na para matanggap ang relasyon nina Kylie at Aljur.

La Boka

by Leo Bukas