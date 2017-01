Kylie Padilla at Aljur Abrenica, inanunsiyo na ang engagement; Robin Padilla, tahimik pa rin sa pagbubuntis ng anak

Tahimik ang kaibigang Robin Padilla sa isyu ng biglaang pagbubuntis ng anak niyang si Kylie Padilla.

Yes, three months na nga ang batang nasa sinapupunan ni Kylie at ang ama ay si Aljur Abrenica ayon sa mga tsismis na kumalat at mainit na pinag-uusapan.

Nag-DM (Direct Message) kami sa Instagram account ni “ka-batch”, ang tawagan namin ni Binoe, yesterday. But until now, wala siyang reply sa amin.

Pero naglabas ng kanilang official announcement ang Vidanes Celebrity Marketing yesterday na nagha-handle sa career ni Kylie: “We would like to announce to the great public the engagement of Ms. Kylie Padilla and Mr. Aljur Abrenica.”

‘Yun lang ang mensahe. Wala silang sagot tungkol sa kumakalat na balita o kumpirmasyon sa sinasabing pagbubuntis ng alaga nila.

Si Kylie, tahimik lang. Sa kanyang social media account, mga pahapyaw na short messages lang na reading between the lines, expectant mom siya kung ang pagbabasehan ay ang tismis na kumakalat.

Si Aljiur, waley. Tahimik lang kahit sunud-sunod ang pang-uurirat sa kanya.

Alam ko, isang Muslim by faith pa rin si Kylie, but the “modern type of Muslim” na hindi nagtatakip ng ulo.

Nakapanghihinayang lang si Kylie na ngayon pa lang ulit bumabawi sa kanyang career via “Encantadia” sa GMA Network.

Ewan ko ba kung bakit sa dinami-rami ng contraceptives na puwedeng gamitin ng babae at lalaki kapag nagtatalik sila para iwas sa pagbubuntis tulad ng pills, condom, rhythm method, withdrawal, o sa usaping beki ay BJ na lang at iluwa, kung bakit hindi nang-ingat si Kylie.

Sayang. Pero nand’yan na ‘yan. God bless the baby!

Reyted K

By RK VillaCorta