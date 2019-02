KUNWARI WALANG PAKI: Jak Roberto, sinorpresa si Barbie Forteza for Valentine’s Day

BUSY ngayon sa promotion ng upcoming teleserye ng GMA-7 na Kara Mia ang real-life couple na sina Jak Roberto at Barbie Forteza. Sa isang press conference nga ay tinatanong si Jak kung ano ang plano nito para sa love day. Nililihis lagi ni Jak ang topic na dahilan para mairita ng slight si Barbie sa kanya.

Lalo pa nanggigil ang dalaga nang i-share ni Mika dela Cruz ang special something na ginawa ng boyfie niya na si Nash Aguas.

Ang hindi alam ni Jak ay accomplice na nito ang pamilya ni Barbie at nagprepare ng romantic Valentine dinner sa mismong bahay nina Barbie. All of the JakBie kiligness is captured on camera at uploaded na sa YouTube account ni Barbie. Makikita ninyo na surprised si Barbie dahil akala niya ay walang ka-plano-plano ang dyowa niya. Ang tamis!