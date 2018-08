KUNG SAKALI PASUKIN ANG POLITIKA: Kris Aquino, hindi magiging corrupt!

BONGGA ang Queen of All Media na si Kris Aquino sa statement niya na hindi siya magiging corrupt kung sakaling pasukin man niya ang pulitika at tumakbo sa isang opisyal na posisyon sa 2019.

“I have worked for more than 30 years, and no way will i ever became a (corrupt, lazy, money grabbing Asian) if & when politics is part of my dest.”

Statement ni Kris at pabirong ipinahayag na sagot sa isang basher nya tungkol sa isyung pagtakbo niya sa local politics ng Lungsod ng Quezon.

Dagdag pa ni Krissy na alam niya na binubuwisit lang siya ng mga online haters. Hindi dali-dali magpatol si Princess Intan (ang much-talked character niya sa Crazy Rich Asians) na pinaguupsapan ngayon ng mga sosyal na nakatira sa Forbes at Dasmarinas Village sa Makati na buhos ang mga nanonood ngayong week sa sinehan.

Pero pwede magbago ang posisyon ni Kris sa isyung pagsali niya sa politika. Hindi problema ang campaign funds in case maisipan ni Kris na makisama sa uso:

“Kung campaign funds ang labanan – di rin naman ako magpapahuli—wala akong utang kaya kakayanin kong pondohan ang sarili ko.

“And an important plus for me—i have 32 years of BIR tax records that can prove how trustworthy i am about money dahil alam ko na ang pera ng bayan para sa bayan.

“Kaya kong hamunin lahat ng ibang kandidato na maglabasan kami ng ITR para magkaalaman na. Sure akong wala akong magiging problema sa SALN declaration dahil sa malinis na paraan kinita ang pera ko.”

Pero natawa ako sa statement niya na: “Wala nang bahong pwedeng mahalungkat dahil ang buong kuwentong buhay ko alam ng buong Pilipinas. Wala rin asawang kailangan panagutan ang mga posibleng gawin.” Pak!

Reyted K

By RK Villacorta