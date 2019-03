KUMPIRMADO NA: Alden Richards at Kathryn Bernardo, magsasama sa isang pelikula!

Kathryn Bernardo and Alden Richards (Photo from KapusoPRGirl)

CONFIRMED NA! Ilang linggo na rin natsitsismis na magsasama sa isang pelikula sina Kathryn Bernardo at Alden Richards pero tikom ang bibig ng mga nakapaligid sa kanila for some time.



Sa wakas ay may ebidensya na: Nagkita na sa formally sina Kathryn at Alden with their director Cathy Garcia-Molina and yes, magsasama sila sa isang movie that will be produced by Star Cinema!



As we write this ay dumadagundong na ang online world sa excitement ng fans ng dalawa, including the fandoms of their steady onscreen partners (ALDUB and KATHNIEL).



Ayon sa lumulutang na tsika, sa May 2019 agad ang target release date ng KathDen film at ang ilang eksena ay kukunan sa Hong Kong. Meron pa nga raw plano na paunahin si Kathryn sa Hong Kong para makapag-immerse ito sa karakter na kanyang gagampanan.



Sa totoo lang, na-excite kami nang makita namin ang larawan ng dalawa sa aming social media feed. May kilig factor din ang dalawa!